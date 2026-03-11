Стало известно, какие женщины пожаловались Лукашенко на мужей

Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что многие из тех женщин, которые стали жаловаться ему на своих мужей, были не из Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белта.

© Пресс-служба президента Республики Беларусь

По словам Эйсмонт, на предложение Лукашенко «жаловаться ему на своих мужей в TikTok» откликнулись множество женщин. При этом она уточнила, что около 80% из них проживают не в Белоруссии.

«Уверена, что каждый может себе представить, какой мы получили отклик на этот тезис в наших президентских или околопрезидентских соцсетях и мессенджерах. Расскажу инсайд: около 80 процентов от всех написавших нам после этого были не белорусские женщины», — заявила она.

Эйсмонт также добавила, что большая часть белорусских женщин сами решают свои проблемы, «но знают, под чьей они защитой».

«Наши женщины, скорее всего, президента уже не хотят перегружать. Они, абсолютно точно, уже решают свои проблемы, в большинстве своем сами. Но абсолютно убеждена, что все они точно знают, под какой и под чьей они защитой», — заявила она.

Напомним, что во время церемонии вручения государственных наград в преддверии 8 марта Лукашенко предложил женщинам написать ему в TikTok, если «хоть один мужик обидит их в эти дни».