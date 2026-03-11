Президент Ирана рассказал, как можно закончить конфликт

Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от США и Израиля и признание законных прав Исламской Республики. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X.

«В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе», — отметил он.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана, однако подчеркнул, что израильская сторона намерена довести операцию до конца.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.