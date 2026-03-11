Трамп прокомментировал сообщения о причастности США к удару по школе в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что не заметил публикации в американской прессе об инциденте с ракетным ударом по школе для девочек в Иране. Об этом пишет РИА Новости.
В среду, 11 марта, газета New York Times рассказала, что военное расследование удара по школе в Иране установило — ответственность за удар ракетой Tomahawk по образовательному учреждению несут Соединенные Штаты.
Журналисты попросили американского лидера прокомментировать публикации о ЧП, раскрыть, признает ли он ответственность военнослужащих США за инцидент.
«Я об этом не знаю», — сухо ответил Трамп.
Ранее сообщалось, что глава США неоднократно высказывался об ударе по начальной школе на юге Ирана.
Так, Трамп заметил, что у КСИР «неточные боеприпасы», корпус мог случайно ударить по школе. Затем предположил, что иранцы неизвестным путем достали ракеты Tomawahk и устроили провокацию.