Трампу задали вопрос о конце операции при новом лидере Ирана

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос о том, завершится ли операция в Иране при новом лидере страны Моджтабе Хаменеи — говорить об этом глава Белого дома отказался. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами у Трампа спросили, может ли Вашингтон объявить конец операции при новом верховном лидере Ирана. В ответ Трамп заявил, что отказывается говорить об этом.

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос», — заявил он.

8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность Моджтабу Хаменеи. Ранее СМИ сообщили, что Хаменеи попал под обстрел и получил ранение в первый день совместной операции США и Израиля.