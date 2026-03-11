Макрон высказался на тему отмены санкций против РФ

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, сложившаяся из-за конфликта на Ближнем Востоке ситуация на мировом рынке нефти не должна ослабить поддержку Украины со стороны государств из «Группы семи».

© kremlin.ru

Главы стран G7 обсудили проблемы с торговлей энергоносителями, которые возникли после начала войны США и Израиля против Ирана с последующей блокировкой Ормузского пролива. Последнее, как отметил глава Пятой республики, чревато сложностями с поставками не только нефтепродуктов, но и удобрений, что, в свою очередь, может ударить по сельскому хозяйству.

Макрон дал обещание Украине

Вместе с тем, по мнению руководителей государств «Группы семи», все это никак не может быть причиной для отмены антироссийских санкций.

До этого Еврокомиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны G7 ввели против нефти РФ. Это касается и потолка цен на сырье. Также в Брюсселе хотят полного запрета на морские перевозки российской нефти.