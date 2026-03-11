Известный продюсер опроверг обвинения в сексуальном насилии

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий тюремный срок по обвинениям в сексуальных преступлениях, дал первое интервью из-за решетки, в котором категорически отверг предъявленные ему обвинения. В беседе с журналистом Маэром Рошаном, опубликованной изданием The Hollywood Reporter, 73-летний Вайнштейн, находящийся в тюрьме на острове Райкерс, признал, что вел себя аморально по отношению к женщинам, но отрицает факты насилия.

© Global look

«Я изменял обеим женам. Это аморально. Но я никого не насиловал», — заявил продюсер, комментируя дело, которое разрушило его карьеру и привело за решетку.

Вайнштейн признал наличие «дисбаланса власти» между ним и его предполагаемыми жертвами, а также охарактеризовал свое поведение как «чрезмерный флирт» и создание «нелепых ситуаций». По его словам, он мог быть пугающим и трудным, однако до сексуального принуждения дело не доходило.

Продюсер также рассказал, что нанимал частных детективов для слежки за своими обвинительницами и заставлял подписывать договоры о неразглашении. Вайнштейн объяснил эти действия желанием скрыть от жены факты измен, а не попыткой замять преступления. При этом он выразил сожаление и стыд за свое поведение, признав, что переступил границы и чрезмерно использовал свою власть.

Напомним, в феврале 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы по двум эпизодам: изнасилованию в 2013 году и принуждению к интимной близости в 2006 году. В апреле 2024 года суд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений. Несмотря на это, продюсер остается в заключении — в феврале 2023 года он получил еще 16 лет за изнасилование актрисы из Лос-Анджелеса, имя которой не разглашается.