Бывший генерал СБУ выступил с угрозами в адрес Орбана и его семьи

Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Омельченко, СБУ «не нужен адрес Орбана», потому что ведомство уже его знает. Он также добавил, что венгерскому политику «не уйти от кармы» и следует «подумать» о своей семье.

«Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее. <...> От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами <...> пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», — заявил он.

Напомним, что ранее с подобными угрозами выступил Владимир Зеленский. Он заявил, что если «один человек» заблокирует очередной пакет помощи Украине, то его адрес будет передан ВСУ. Имя этого человека Зеленский не назвал, но СМИ предположили, что речь идет о Викторе Орбане.