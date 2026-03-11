Западные массмедиа проигнорировали удар ВСУ по Брянску

Ведущие западные массмедиа в целом проигнорировали трагедию в Брянске. Только в некоторых изданиях появились заметки с сообщением о ракетном ударе, пишет Telegram-канал Daily Storm.

Украинские боевики 10 марта нанесли удар по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли 7 человек, 37 получили ранения.

По данным канала, западные СМИ активно обсуждают удары ВС РФ по военным объектам на Украине.

Вместе с тем, упоминаний об атаке ВСУ на Брянскую область нет на главной странице американских CNN, Fox News, The Associated Press, NBC News, британских The Guardian, The Times, The Mirror, французских Le Monde, Le Figaro, BFM TV, немецкого Bild и итальянских Corriere della Sera и La Repubblica.

Журналисты отметили, что одна из вкладок на сайте Le Monde — про конфликт на Украине, она регулярно обновляется.

В свежем апдейте среди заявлений украинских чиновников и европейских властей есть заметка про Брянскую область. В ней отмечается, что «число погибших в результате авиаудара Украины по заводу «Кремний Эл» в Брянской области во вторник возросло до семи человек».

Также издание перечисляет, какие поставки может осуществлять это российское предприятие.

Ряд СМИ, заметили авторы статьи, сегодня упоминает Россию только в связке с Ираном. Например, NBC News отмечает, что Москва якобы помогает Тегерану отражать атаки США и Израиля.