Назван характер травм раненого лидера Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение в первый день совместной операции США и Израиля. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, в первый день эскалации конфликта Моджтаба Хаменеи попал под обстрел. Подробности его состояния не приводятся, однако источник сообщает, что у Хаменеи повреждены ноги.

«Официальные лица сообщают, что ноги Моджтаба Хаменеи были повреждены, но обстоятельства и степень травм остаются неясными. Он остается вне поля зрения с тех пор, как три дня назад был объявлен лидером», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что именно из-за ранения Хаменеи так и не появился в публичном пространстве. Кроме того, выход на публику может поставить его безопасность под угрозу.

Напомним, что 8 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана.