ЕК направила предупреждения трем странам за отсутствие прогресса по санкциям

Бельгия, Болгария и Словения получили от Еврокомиссии предупреждения за отсутствие прогресса во внедрении в национальное законодательство норм о криминализации обхода санкций.

Об этом говорится на сайте ЕК.

«Еврокомиссия призывает Бельгию, Болгарию и Словению имплементировать Директиву, криминализирующую нарушение ограничительных мер Европейского союза», — говорится в заявлении.

Причина заключается в том, что страны не сообщили о принятии национальных мер по внедрению Директивы 2024 года, которая криминализирует нарушение санкций ЕС. Брюссель призывает их исполнить требования.

У стран есть два месяца, чтобы ответить. В противном случае Еврокомиссия может обратиться в суд ЕС с требованием о штрафах.

Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы «Дружбы».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал блокировку «Дружбы» нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.

В Еврокомиссии также подтверждали, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине.