ЕК направила предупреждения трем странам за отсутствие прогресса по санкциям

ЕК направила предупреждения трём странам за отсутствие прогресса по санкциям
Бельгия, Болгария и Словения получили от Еврокомиссии предупреждения за отсутствие прогресса во внедрении в национальное законодательство норм о криминализации обхода санкций.
Об этом говорится на сайте ЕК.
«Еврокомиссия призывает Бельгию, Болгарию и Словению имплементировать Директиву, криминализирующую нарушение ограничительных мер Европейского союза», — говорится в заявлении.
Причина заключается в том, что страны не сообщили о принятии национальных мер по внедрению Директивы 2024 года, которая криминализирует нарушение санкций ЕС. Брюссель призывает их исполнить требования.
У стран есть два месяца, чтобы ответить. В противном случае Еврокомиссия может обратиться в суд ЕС с требованием о штрафах.
Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы «Дружбы».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал блокировку «Дружбы» нарушением соглашения об ассоциации с ЕС.
В Еврокомиссии также подтверждали, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине.