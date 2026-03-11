Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности председателя Еврокомиссии

Нарастает напряженность в Европейском парламенте относительно председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Согласно публикации Politico, критика со стороны членов Европарламента может поставить под сомнение ее дальнейшее нахождение на этой должности.

Как сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники, социалистические депутаты, входящие в правящую коалицию, планируют подвергнуть фон дер Ляйен жесткому допросу и осуждению. Причиной тому стало ее недавнее высказывание о том, что "Европа больше не может выступать гарантом старого мирового порядка".

Данное заявление было воспринято частью парламентариев как потенциальное одобрение политики Дональда Трампа. По мнению трех дипломатов, с которыми беседовало издание Politico, Европейский парламент стремительно превращается в основную преграду для фон дер Ляйен на пути к завершению ее текущего срока полномочий.