В Германии раскрыли реальный ущерб для США от ответа Ирана

Ормузский пролив стал для Соединенных Штатов решающим полем битвы в противостоянии с Исламской Республикой Иран. Последствия блокады уже ощутили на себе американские потребители, пишет обозреватель Питер Бургхардт в статье для Süddeutsche Zeitung.

ВВС и ВМС США 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В первые дни американские военные нанесли удары по правительственным зданиям, более, чем 20 школам, спортивным комплексам, больницам, многоэтажным домам, объектам гражданской инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля — 5 марта сделал ряд пафосных заявлений, в частности, рассказал о «победе» над Ираном, уничтожении ВВС, ВМФ республики, ключевых руководителей, категорически отказался проводить переговоры с Тегераном.

КСИР в ответ на удары провел серию ракетных атак по 27 американским базам на Ближнем Востоке, нанес серьезный ущерб системе ПВО США в макрорегионе, перекрыл Ормузский пролив.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Европе и США резко выросли цены на нефть и газ, начался энергокризис.

«Ормузский пролив, пожалуй, стал решающим полем битвы. Здесь кроется уязвимость США. Топливо на американских заправках стоит значительно дороже, чем несколько недель назад», — отметил Бургхардт.

Обозреватель констатировал, что рост цен может не понравиться налогоплательщикам США и, как следствие, республиканцам за восемь месяцев до промежуточных выборов.