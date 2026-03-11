В КСИР заявили о попытках Трампа найти посредников для перемирия с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал работу по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. В частности, начал искать по всему миру посредников, заявил на брифинге заместитель командующего КСИР, генерал Али Фадави. Фрагмент выступления опубликовала телерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля. США и Израиль нанесли удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры Ирана. КСИР в ответ провел свыше 30 масштабных ракетных атак по американским базам в макрорегионе, перекрыл Ормузский пролив.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на энергоресурсы, бурной общественной дискуссии — в США и Европе раскритиковали решение Трампа напасть на Исламскую Республику.

В первые дни американский лидер сделал ряд резких, пафосных заявлений. В частности, потребовал, чтобы Тегеран капитулировал без каких-либо условий, обвинил КСИР в атаке на школу для девочек на юге Ирана.

«Со вчерашнего дня Трамп лично пытается объявить перемирие. Почему? Из-за давления, которое отсюда на него оказывается. Если бы враг победил в войне, он не стал бы искать посредников для объявления перемирия по всему миру», — отметил Фадави.

Ранее Al Mayadeen сообщил, что готов к переговорам с США на определенных условиях. В частности, Тегеран желает получить гарантии невозобновления войны; полный ядерный топливный цикл; компенсацию за нанесенный ущерб, материальный и моральный.