В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

Израильские чиновники признали, что боевые действия против Ирана не приведут к смене власти в Исламской республике.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Израильские власти в ходе закрытых обсуждений признали, что нет никакой уверенности в том, что война против Ирана приведет к падению его правительства (...). Признаков иранского восстания на фоне бомбардировок не наблюдается», — передает агентство слова двух высокопоставленных израильских чиновников.

Источники добавили, что «США и не думают прекращать боевые действия», несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о скором окончании конфликта.

Иран меняет подход к операции против США и Израиля

3 марта глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит целью смену режима в Иране. При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время среди иранского населения нет волны волнений, которая могла бы привести к смене режима.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта.