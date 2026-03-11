Золотую статую обнимающихся Трампа и Эпштейна установили в Вашингтоне

Золотая статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в образах героев фильма «Титаник», появилась в центре Вашингтона. Автором работы является арт-группа Secret Handshake. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Монумент установили 10 марта на Национальной аллее. Скульптура почти 3,6 метра воспроизводит знаменитую сцену из «Титаника», где персонажи Джек и Роуз стоят на носу корабля. В этой сцене герой кричит: «Я король мира!», именно поэтому объект получил название «KING OF THE WORLD» («Король мира»), отметили журналисты.

— Трагическая история любви между Джеком и Роуз была построена на роскошных путешествиях, шумных вечеринках и тайных набросках обнаженных тел. Этот монумент посвящен дружбе между Дональдом Трампом и Джеффри Эпштейном, дружбе, которая, по-видимому, также была построена на роскошных путешествиях, шумных вечеринках и тайных набросках обнаженных тел, — написано на табличке рядом со статуей, передает издание.

В октябре бронзовую статую, которая изображает Трампа и Эпштейна, вновь установили на Капитолийском холме спустя неделю после демонтажа. В СМИ уточнили, что рабочие случайно повредили объект во время его демонтажа. Однако скульптуру быстро восстановили и вернули на место.