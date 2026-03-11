Пока вы не уснули: карта бункеров Зеленского и новое оружие Ирана

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Опубликована карта бункеров Зеленского

© NECATI SAVASEPATACC

У президента Украины Владимира Зеленского есть шесть крупных бункеров. Подробную карту с ними опубликовало издание aif.ru.

Один из главных бункеров, который был продемонстрирован самим главой государства, расположен на улице Банковая в Киеве под зданием офиса президента. Он спроектирован во времена Сталина московским институтом «Метропроект» и носит техническое название ЧЗ-417.

США столкнулись с новым оружием Ирана в войне на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США столкнулись с серьезными трудностями в противостоянии с Ираном из-за большого арсенала ракет и беспилотников исламской республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, спустя почти две недели после начала конфликта американские военные вынуждены активно расходовать дорогостоящие перехватчики для отражения иранских атак. Несмотря на заявления Пентагона о сокращении числа ударов примерно на 80 процентов, Тегеран продолжает ежедневно наносить удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Кремль отреагировал на удар ВСУ ракетами Stormshadow по Брянску

Успех специальной военной операции (СВО) исключит атаки, подобные удару Вооруженных сил Украины ракетами Stormshadow по Брянску. Так на удар по этому российскому городу отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Россия должна добиться прекращения подобных ударов.

Песков: Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова из РФ

В Кремле не располагают информацией об отъезде экс-помощника президента Владислава Суркова из РФ.

Об этом в среду, 11 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Дубае прогремел взрыв

Очевидцы сообщили о громком взрыве в Дубае. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей происшествия.

Инцидент произошёл на фоне масштабной воздушной атаки со стороны Ирана. Ранее Минобороны ОАЭ официально заявило, что силы противовоздушной обороны страны отражают налет ракет и беспилотников, запущенных с иранской территории. Данных о пострадавших не поступало.

Песков призвал не думать о Telegram

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал думать о мессенджере MAX, а не о Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что отечественный мессенджер должен стать привлекательнее для пользователей в СНГ, чем его конкуренты.

В США связали войну в Иране с пролетом 3I/ATLAS

Пылевой луч, испускаемый 3I/ATLAS, имеет искусственную природу. Не исключается, что эскалация на Ближнем Востоке началась на фоне пролета межзвездного объекта, рассказал журналистам профессор Гарвардского университета астрофизик Ави Леб. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Напомним, что 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Мнения в научном мире сразу же разделились — часть исследователей назвала объект кометой, ряд специалистов выступил с предположением, что межзвездный странник представляет собой космический корабль.

В России возбудили дело о хищении «крымской коллекции»

Российские следователи возбудили уголовное дело о хищении культурных ценностей из «крымской коллекции». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, коллекция из крымских музеев сначала была отправлена в Бонн, а позже в Амстердам. Когда выставки завершились, Крым уже вошел в состав России. Экспонаты остались в Нидерландах, крымские музеи инициировали судебное разбирательство о возврате коллекции, но суд в Амстердами в 2021 году отказал в удовлетворении исков и передал коллекцию ценностей Украине.

Россиян призвали подготовить «тревожные сумки»

Россиянам, которые проживают в сейсмически активных регионах, стоит всегда иметь при себе тревожную сумку и знать базовые правила поведения при землетрясении.

Подготовить вещи на случай природных катаклизмов призвала некоторых граждан старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева, ее слова передает РИА Новости.

Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море

Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

