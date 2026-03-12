В Иране раскрыли ситуацию в Ормузском проливе

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи высказался о ситуации в Ормузском проливе. Его слова приводит газета Times of Israel.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран не минировал Ормузский пролив.

«Некоторые страны уже обсудили с нами проход через пролив, и мы им посодействовали... Те страны, которые присоединились к агрессии, не должны пользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив», — сказал он.

При этом Тахт-Раванчи не уточнил, какие страны имеет в виду.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал условие прохода судов через Ормузский пролив.