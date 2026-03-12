В Иране раскрыли ситуацию в Ормузском проливе

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи высказался о ситуации в Ормузском проливе. Его слова приводит газета Times of Israel.
Дипломат подчеркнул, что Тегеран не минировал Ормузский пролив.
«Некоторые страны уже обсудили с нами проход через пролив, и мы им посодействовали... Те страны, которые присоединились к агрессии, не должны пользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив», — сказал он.
При этом Тахт-Раванчи не уточнил, какие страны имеет в виду.
Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал условие прохода судов через Ормузский пролив.
«Для обеспечения безопасности судоходства судам нужно согласовать свой проход с ВМС Ирана», — сообщил он.