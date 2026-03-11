МИД Украины прокомментировал визит венгерской комиссии
Прибывшие на Украину 11 марта граждане Венгрии не имеют статуса делегации. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.
Он отметил, что группа венгров въехала на Украину на общих основаниях для граждан стран Шенгенской зоны. Он отметил, что они воспользовались безвизовым режимом.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».