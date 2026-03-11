МИД Украины прокомментировал визит венгерской комиссии

Прибывшие на Украину 11 марта граждане Венгрии не имеют статуса делегации. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

Он отметил, что группа венгров въехала на Украину на общих основаниях для граждан стран Шенгенской зоны. Он отметил, что они воспользовались безвизовым режимом.

«Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть их "делегацией"», — сказал он.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».