Евросоюз согласовал новые санкции против Ирана

Послы ЕС одобрили новые санкции против 19 иранских чиновников и организаций, ответственных за «серьезные нарушения прав человека». Об этом сообщила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, передает РИА Новости.

Как заявила Каллас, по мере продолжения войны с Ираном ЕС будет защищать свои интересы и «преследовать тех, кто несет ответственность за внутренние репрессии». Она добавила, что санкции также посылают Тегерану сигнал, что «будущее Ирана не может быть построено на репрессиях».

Агентство Reuters отмечает, что санкции, работа над которыми началась еще до начала войны, должен окончательно утвердить Совет ЕС.

В конце января Евросоюз признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Тогда же - на фоне протестов в стране - были введены санкции против 15 иранских должностных лиц, работающих в сфере безопасности и правосудия, и шести юридических лиц.

КСИР - элитная и самая мощная часть вооруженных сил Ирана. Она защищает сам политический строй страны и идеалы исламской революции, обладая широкими политическими и экономическими полномочиями.