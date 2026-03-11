Бывшая жена Березовского пытается продать его дом в Лондоне

Элитный особняк, где умер российский олигарх Борис Березовский, выставили на продажу в Великобритании. Именно в этом доме миллиардер покончил с собой после проигрыша суда своему бизнес-партнеру Роману Абрамовичу. В 1990-е и 2000-е годы Березовский был одним из самых влиятельных предпринимателей России, имел огромное состояние и «дружил» с Борисом Ельциным. Чем еще был известен скандальный олигарх — в материале «Вечерней Москвы».

Продажа особняка Березовского

Особняк Swan Lake, в котором в 2013 году покончил с собой российский олигарх Борис Березовский, выставили на продажу в Великобритании. По данным РИА Новости, дом продает бывшая жена бизнесмена Галина Бешарова.

Особняк находится в городе Аскот в графстве Беркшир. В доме есть девять спален и 12 ванных комнат, а площадь прилегающей территории составляет около 10 гектаров. Все это супруга Березовского оценила в 20 миллионов фунтов стерлингов (примерно 1,35 миллиарда рублей).

Еще в карточке товара уточняется, что в XIX веке особняк был частью королевского поместья, его использовали как охотничий домик.

— Сегодня этот объект сочетает историю с современной роскошью — от полов из итальянского мрамора и широких парадных лестниц до целого крыла для отдыха с крытым бассейном, сауной и паровой комнатой, — говорится в на сайте по продаже недвижимости Zoopla.

В 2017 году этот особняк уже выставляли на продажу, но покупатель, вероятно, так и не нашелся.

Чем был известен Березовский

Борис Березовский в 1990-е и 2000-е годы считался одним из самых влиятельных бизнесменов в России, его состояние оценивали в 3,1 миллиарда долларов. Путь будущего олигарха начался с работы инженером сначала в НИИ испытательных машин, приборов и средств измерения масс Министерства приборостроения, затем в Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре.

В 1983 году в возрасте 37 лет Березовский защитил докторскую диссертацию в области прикладной математики и возглавил лабораторию в Институте проблем управления (ИПУ АН СССР). Еще через некоторое время он стал лауреатом премии Ленинского комсомола и членом-корреспондентом Академии наук СССР. Мужчина написал более ста научных работ.

В 1989-м Березовский основал компанию по продаже автомобилей «ЛогоВАЗ». Предприятие стремительно расширялось, и к 1994 году на него приходилось около 10 процентов от всех продаж машин внутри России. А в 1995 году Березовский вместе с тогда еще малоизвестным бизнесменом Романом Абрамовичем приватизировал несколько нефтяных предприятий и основал компанию «Сибнефть», которая позднее стала «Газпром нефтью». Затем Березовский стал выкупать контрольные пакеты акций СМИ. Под его управлением оказались телеканалы ТВ-6 и ОРТ, газеты «Коммерсантъ», «Независимая газета», «Новые Известия». Также он контролировал алюминиевую компанию «Русал».

Весь карьерный путь Березовского сопровождался скандалами и слухами. Нынешний губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказывал, что олигарх был агентом КГБ, а в 1979 году бизнесмена задерживали по подозрению в спекуляциях. Американский журналист Пол Хлебников писал, что «ЛогоВАЗом» интересовались в Главном управлении МВД по Самарской области, но в 1999 году там произошел пожар, уничтоживший всю документацию по этому делу.

А 7 июня 1994 года на Березовского было совершено покушение. На Новокузнецкой улице в Москве неизвестные подорвали автомобиль, возле которого находился Mercedes миллиардера. Водителю олигарха оторвало голову, его охранник лишился глаза, а сам Березовский отделался не очень серьезными резаными ранами лица и ожогами. Позднее выяснилось, что покушение организовал лидер Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр, который хотел установить контроль над черным рынком автомобилей в Москве.

Провал в политике

Березовский развивался и в политике. Он был хорошо знаком с первым президентом РФ Борисом Ельциным и финансировал печать его книги «Записки президента». В 1999 году бизнесмен участвовал в создании политической партии «Единство», был депутатом Государственной думы и активно продвигал Владимира Путина на выборах российского главы.

После победы Путина на выборах Березовский надеялся получить его личное покровительство, но новый президент решил бороться с олигархией. Из-за нарастающих разногласий бизнесмен в 2000 году ушел из Госдумы и начал критиковать нового главу государства. Затем он уехал в Лондон и получил политическое убежище. Россия потребовала выдачи олигарха, но получила отказ.

В Великобритании на деньги Березовского была напечатана антироссийская книга за авторством беглого офицера ФСБ Александра Литвиненко. Там же бизнесмен попытался создать партию «Либеральная Россия», которая не получила широкой поддержки избирателей и вскоре была распущена.

Тем временем в России Березовского обвиняли в хищении и отмывании 50 миллионов долларов у авиакомпании «Аэрофлот», в которой миллиардер был совладельцем. За это суд заочно назначил олигарху шесть лет лишения свободы. Затем его признали в хищении еще 58 миллионов рублей у «ЛогоВАЗа» и приговорили еще к 13 годам тюремного заключения.

Крах бизнеса, долги и суицид

За границей финансовая империя Березовского стала постепенно «разваливаться». Уже бывший олигарх задолжал крупные суммы бизнес-партнерам и бывшей жене, у которой брал деньги взаймы. Общая сумма его долгов достигла примерно 481 миллиона долларов.

Затем Березовский обвинил своего бывшего бизнес-партнера Абрамовича в обмане. Тот якобы заставил олигарха продать акции «Сибнефти» и «Русала» по сильно заниженной цене, угрожая, что в противном случае эти компании национализируют. Но лондонский суд в 2012 году встал на сторону Абрамовича и отказал в возмещении Березовскому якобы украденного 5,5 миллиарда долларов.

После этого Березовский отправил как минимум два письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Бизнесмен надеялся вернуться в РФ и остаться безнаказанным за вменяемые ему мошенничества. Тогда же олигарх начал распродавать картины из своей коллекции.

23 марта 2013 года Березовского нашли мертвым в собственном особняке в графстве Беркшир. По результатам вскрытия было установлено, что бизнесмен покончил с собой. Его суицид подтвердили и родственники. Однако британский суд так и не зафиксировал самоубийство официально.

2 марта 2026 года самоубийство совершил другой влиятельный бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов. В 2020 году мужчина уже пытался покончить с собой, но тогда его спасли врачи. Причиной суицида могли стать депрессия и финансовые проблемы. Ранее Джабраилов состоял в отношениях с журналисткой Ксенией Собчак, был знаком со скандально известным продюсером P. Diddy, обвиняемым в торговле людьми, часто появлялся на светских вечеринках за рубежом.