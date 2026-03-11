В России оценили шансы Ирана получить поддержку стран Персидского залива в конфликте с США

Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал недавнее обращение Ирана к странам Персидского залива с просьбой помочь им в борьбе с США и Израилем, а также дал оценку вероятности их поддержки Тегерана.

Ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи призвал страны Персидского залива обозначить убежища, используемые американскими и израильскими военными, передает ТАСС. По словам спикера, такая информация необходима для обеспечения безопасности мирного населения.

Заявление Шекарчи скорее является политическим ходом, чем просьбой о помощи, пояснил востоковед.

Это скорее попытка КСИР — Корпуса Стражей Исламской революции — оказать психологическое давление. Во-первых, это может создать ситуацию, при которой кто-то из граждан стран Персидского залива действительно «сольет» координаты американских и израильских баз. Во-вторых, Иран хочет показать арабскому миру, что он стремится снизить негативный эффект от его ударов для гражданского населения стран Персидского залива, но при этом не может полностью от них отказаться, так американские и израильские базы являются легитимной целью Тегерана в оборонительной войне. Заявление Шекарчи — это типичный политический ход. Похожий прием ранее использовал премьер‑министр Израиля Беньямин Нетаньяху, когда обращался к гражданам Ирана с призывом поднять восстание в стране. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт отметил, что у Ирана нет значимых союзников на Ближнем Востоке, и выразил мнение, что страны Персидского залива не станут помогать Тегерану в противостоянии с США и Израилем.

«Странам Персидского залива это не нужно - они хотели бы, чтобы конфликт поскорее закончился. Иран, в отличие от США, не является значимым союзником или партнером этих государств. А Израиль – это их негласный партнер. Вместе с тем подавляющая масса населения суннитских стран считает шиитов отступниками, и наоборот. Кроме того, нужно отметить, что начиная с 1979 года руководство Ирана сделало многое, чтобы настроить против себя суннитские монархии Персидского залива. Речь, в частности, идет о поддержке оппозиционных шиитских группировок на территории суннитских стран. Поэтому монархии Персидского залива сейчас не испытывают ничего дружелюбного в отношении Ирана. На протяжении последних десятилетий они видели угрозу в Тегеране, стремившегося занять позицию регионального гегемона. Так что я сомневаюсь, что в регионе найдутся страны, которые выразят желание встать на сторону Тегерана. Более того, Иран с первых дней конфликта наносил удары по многим своим соседям. Разве это может подталкивать к союзническим отношениям? Думаю, нет», - сказал Чупрыгин.

Ранее КСИР ударил беспилотниками и ракетами по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне.