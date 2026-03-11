Иран минирует Ормузский пролив: что об этом пишут зарубежные СМИ

Ситуация в Ормузском проливе оказалась в центре внимания западных СМИ, которые сообщили о том, что Иран минирует одну из главных мировых нефтяных артерий. Самые интересные статьи по этой теме в материале «Рамблера».

© Rouzbeh Fouladi/ZUMA/TACC

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке и запретил проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и газ.

Минэнерго США прогнозирует, что длительная блокада Ормузского пролива, на который приходится почти 20% мировых поставок, может привести к тому, что во втором квартале средняя цена марки Brent составит $91 за баррель. Ведомство уже повысило

средний прогноз цены эталонной марки на текущий год — с $57,69 до $78,84 за баррель.

Осведомленные источники CNN, знакомые с отчетами американской разведки, сообщили, что на фоне продолжающихся военных действий Иран начал минировать Ормузский пролив.

«Минирование пока не носит масштабный характер: за последние дни было установлено несколько десятков мин. Однако у Ирана по-прежнему имеется от 80 до 90 % малых судов и минных заградителей, поэтому ему вполне по силам установить сотни мин на водном пути», - пояснил один из источников.

При этом министр обороны США Пит Хегсет сообщил о том, что по указанию президента Дональда Трампа американские военные уничтожает суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе — «с безжалостной точностью». А Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что недалеко от Ормузского пролива были уничтожены 16 минных заградителей, отмечает телеканал.

На этом фоне агентство Reuters сообщило о том, что военно-морской флот США почти ежедневно отклоняет запросы судоходной отрасли о военном сопровождении через Ормузский пролив, заявляя, что «риск нападений на данный момент слишком высок».

«Иран заявил, что не пропустит нефть через пролив до тех пор, пока американо-израильские атаки не прекратятся, и не будет вести переговоры. Трамп пригрозил ударить по Ирану «в двадцать раз сильнее», если он перекроет пролив, но официальные лица США не раскрыли никакого военного плана по разблокированию водной артерии», - констатировало издание.

А официальные данные Пентагона, которые приводит he Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что уже 140 американских военнослужащих получили ранения за время операции США и Израиля против Ирана, семь американцев были убиты.

«С начала войны более 40 000 американских граждан покинули Ближний Восток», - говорится в статье.

В свою очередь газета The New York Times пишет о том, что президент США Дональд Трамп и его советники просчитались с реакцией Ирана и недооценили последствия военных действий для мировых нефтяных рынков.

«Масштабы этого просчета стали очевидны в последние дни, когда Иран пригрозил обстреливать коммерческие нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив (…) Судоходство в Персидском заливе было приостановлено, цены на нефть резко выросли, а администрация Трампа пытается найти способы смягчить экономический кризис и рост цен на бензин для американцев», - отметили журналисты.

При этом, по информации изданию, после закрытого брифинга для законодателей, который провели представители администрации Трампа, сенатор-демократ Кристофер С. Мерфи констатировал, что у Белого дома «нет плана действий в отношении Ормузского пролива», и там «не знают, как безопасно восстановить его работу».