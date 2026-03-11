Одна из европейских стран отозвала своего посла в Израиле

Испания приняла решение об отзыве своего посла в Израиле Аны Марии Саломон Перес, что подтверждено официальным указом министерства иностранных дел королевства.

Документ опубликован в государственном вестнике Испании (BOE) и подписан королем Филиппом VI, а также главой испанской дипломатии Хосе Мануэлем Альбаресом. В указе говорится об освобождении дипломата от должности с благодарностью за оказанные услуги. Решение было принято по предложению министра иностранных дел после обсуждения на заседании Совета министров, состоявшемся 10 марта.

Этот шаг Мадрида стал логичным продолжением резкого охлаждения отношений с Израилем и США на фоне военной операции на Ближнем Востоке. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес публично осудил боевые действия США и Израиля против Ирана, заняв принципиальную позицию, не совпадающую с линией Вашингтона и Тель-Авива.

Более того, испанское правительство ввело запрет на использование американскими военными своих баз для участия в атаках на Иран, а также выслало корабли Военно-воздушных сил США.

После этого президент Дональд Трамп заявил о намерении разорвать все торговые отношения с Испанией.