В США обратили внимание на панику Зеленского из-за Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия на Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы мы тратим с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке», — сказал Дэвис.

Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.

Ранее Дэниел Дэвис заявил о панике у президента США Дональда Трампа, поскольку совместная операция с Израилем пошла не по плану. Военный отметил, что у Штатов нет жизнеспособного варианта наземного нападения для быстрой победы.