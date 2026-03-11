Война на Ближнем Востоке еще больше расколола ЕС

Ближневосточный кризис спровоцировал глубокий раскол в руководстве Евросоюза, пишет испанская газета El País. Пока глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает отказаться от «морализаторства» ради союза с США, председатель Евросовета Антониу Кошта встает на защиту международного права.

Кошта настаивает, что ЕС должен продолжать работать над защитой глобальных правил, и что эти правила по-прежнему служат интересам Евросоюза. Позиция португальского политика противоречит мнению фон дер Ляйен, которая 9 марта заявила о разрушении международного порядка, подчеркнув, что Европа больше не может быть его защитницей.

Немецкая консерваторка фон дер Ляйен сталкивается с растущей критикой за защиту агрессии США и Израиля против Ирана, подчеркивается в статье. Также фон дер Лейен подвергается критике за превышение полномочий во внешней политике, которая, по большей части, является прерогативой государств-членов ЕС.

Фон дер Лейен подчеркнула, что сейчас не время размышлять о том, нарушает ли война против Ирана международное право. Она заявила, что «нельзя оплакивать иранский режим, который установил репрессии против собственного народа».

Вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера также выразила несогласие с фон дер Ляйен. Рибера подчеркнула, что очень опасно вести дискуссию, ставящую под сомнение международное право.

Мир находится в состоянии крайней нестабильности, президент США Дональд Трамп и его агрессивная внешняя политика превратили его в бурлящий котел, подчеркивает El País. Вопрос теперь в том, как ЕС должен отреагировать.

«Этот многополярный мир требует многосторонних решений. А не сфер влияния, где силовая политика заменяет международное право», - подчеркнул Кошта на том же форуме, где ранее выступала фон дер Лейен.

Кошта предупредил: «Свобода и права человека не могут быть обеспечены с помощью бомб. Их защищает только международное право. Защита гражданского населения, обеспечение ядерной безопасности и уважение международного права имеют решающее значение».