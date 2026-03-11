«Для развлечения»: в популярном американском шоу назвали реальную цель атаки США на Иран

Военная операция в Иране могла быть начата как «просто для развлечения», так и для того, чтобы люди забыли о «файлах Эпштейна». Об этом заявил Джимми Фэллон, ведущий одного из американских шоу. Отрывок из его выступления приводит Telegram-канал Пул №3.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на нефть и газ.

Накануне в Белом доме пояснили, что масштабная операция США против Ирана завершится тогда, когда президент Дональд Трамп решит, что основные ее цели достигнуты. Сам Трамп изначально заявил, что Тегеран должен «безоговорочно капитулировать». Затем, на фоне резкого скачка цен на мировых нефтяных рынках, заявил о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке.

Ведущий Джимми Фэллон констатировал, что изначально президент США утверждал, что «война в Иране будет краткосрочной экскурсией».

«Точно так же, как когда твоя мама говорит, что она делает сверхбыструю пробежку по магазину, а в итоге застревает в там на 30 лет. Трамп тогда сказал, что мы могли бы назвать войну в Иране огромным успехом прямо сейчас, или мы могли бы пойти дальше. Да, мы, по-видимому, приступили к атаке «просто для развлечения»», - заявил он под закадровый смех.

Телеведущий иронично отметил, что уже сделан важный шаг - «определена наша военная цель». При этом он спародировал Трампа, утверждая от имени главы государства, что «верховный лидер убит, но люди все еще говорят о файлах Эпштейна, так что предстоит еще много работы».

Напомним, что американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.

Власти США приняли решение опубликовать так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в письмах упоминаются и подробности из жизни известных политиков, представителей аристократических кругов и звезд шоу-бизнеса.