К возведению очередного, второго по счету, заграждения на рубежах с Беларусью, с усердием, достойного лучшего применении, по оценке аналитиков, готовы приступить власти Варшавы. Судя по информации польской радиостанции RMF24, распространенной 11 марта, "работы по строительству заграждения в Подляском воеводстве должны стартовать в ближайшие дни".

© Российская Газета

Как ранее уже сообщали новостные порталы, еще в ноябре минувшего года руководство пограничной стражи объявило о строительстве к весне четырехметрового забора, который будет возведен рядом с технической дорогой, однако оно было отложено из-за слишком холодной зимы.

Кстати, за строительство будут отвечать военнослужащие инженерных подразделений, которые уже посетили подразделения пограничников. У них есть инвестиционные планы, и они консультируются с офицерами.

Журналисты поясняют, что новый забор будет представлять собой четырехметровое сетчатое ограждение, установленное на столбах и усиленное стяжками. А наверху будут размещены две катушки колючей проволоки, за которыми последуют еще две катушки за ограждением.

Остается напомнить, что четыре года назад польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 метров. Поверху стена тоже увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами, а в 2024 году были проведены работы по его модернизации.