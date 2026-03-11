США уличили в попытке выйти из конфликта с Ираном

На текущий момент администрация президента США Дональда Трампа отчаянно ищет некую стратегию выхода из конфликта с Ираном, который американцы сами же спровоцировали на пустом месте, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим видением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее власти США обратились к Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетическим объектам в Иране.

«Сейчас, как мы видим, американцы пытаются наносить очень серьезные удары по нефтяной инфраструктуре Исламской Республики для того, чтобы сделать ее максимально дисфункциональной и в дальнейшем предложить свои услуги для восстановления этой инфраструктуры с заходом американских компаний на иранский нефтяной рынок. Я не уверен, что у них это получится, но к этому они будут стремиться», — высказался эксперт.

Также американцы сейчас пытаются отстраниться от израильского лобби, которое требует устроить операцию по смене режима в Иране, полагает политолог.

"Эта операция уже, в общем-то, закончилась провалом. Мы видим, что никакой смены режима не происходит. Поэтому на ходу приходится администрации Трампа менять цели этой военной авантюры в отношении Ирана. И уже они, как мы видим, концентрируются только на нефтяном вопросе". Малек Дудаков, политолог

К тому же в дальнейшем, когда начнется поиск виноватых во всех провалах этой кампании, команда Трампа постарается назвать Израиль одной из виновных сторон в контексте чрезмерного радикализма и нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, предположил американист.

«Не зря мы видим, что уже сейчас команда Трампа, например, пытается снять с себя ответственность за удар по начальной школе, в ходе которой не стало 170 девочек. Смысл в том, что уже ищут виновных. Я думаю, что Израиль могут сделать одним из козлов отпущения наряду с европейцами, которые отказываются участвовать в этом конфликте Трампа, и арабскими странами, которые тоже Соединенным Штатам не очень сильно помогают сейчас», — заключил собеседник «Ленты.ру».

7 марта президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на начальную школу для девочек в Минабе, в ходе которой лишились жизни более ста учениц. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

Китай выступил с призывом к США и Ирану

До этого представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.