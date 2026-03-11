Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке наносит тяжелый удар по европейской экономике, которая и без того находится в уязвимом положении. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, Европа сегодня напоминает гиганта с глиняными ногами: как только в регионе Персидского залива поднимается пыль, заводы в Старом Свете начинают закрываться. Ситуацию усугубляет тот факт, что ранее Евросоюз отказался от дешевых энергоносителей из России, что журналисты называют «мазохистским» решением, лишившим континент подушки безопасности.

Экономические показатели стремительно ухудшаются. Цены на газ буквально взлетели, приблизившись к 90-процентному росту, что стало тяжелым ударом как для европейских семей, так и для бизнеса. Параллельно евро продолжает отступать по отношению к доллару, что еще больше снижает покупательную способность населения и подрывает устойчивость компаний. Европейский центральный банк, который еще недавно планировал замедлить темпы ужесточения монетарной политики, теперь вынужден срочно пересматривать свои планы в условиях новой реальности. Исполнительные власти ЕС предупреждают: если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана длится уже вторую неделю. Стороны активно обмениваются ударами: Тель-Авив заявляет целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия, а Вашингтон призывает иранский народ к смене режима, угрожая уничтожить военный потенциал страны. Иран, в свою очередь, подтверждает готовность защищаться и не видит смысла в возобновлении переговоров на данном этапе.

Критическим фактором для мировой и особенно европейской экономики стала практически полная остановка судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Перебои с энергоносителями на фоне и без того высоких цен грозят обернуться новым витком инфляции и рецессии, к которой Европа оказалась совершенно не готова.