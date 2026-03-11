Журналисты жалуются на жесточайшую цензуру в Израиле

Иностранные журналисты жалуются на запрет со стороны властей Израиля снимать на фоне разрушенных зданий, а также требование предоставлять видеоматериалы для проверки. Об этом пишет «Царьград».

В частности, на цензуру пожаловались испанские корреспонденты. Им разрешили снимать только гражданские здания, но если за ними находится штаб-квартира «Моссада» или правительственный объект, то накладывается полный запрет на обнародование кадров.

«Департамент цензуры требует, чтобы все видеоролики отправлялись им на проверку перед публикацией, и если мы не будем соблюдать эти правила, наша лицензия будет отозвана», – рассказал журналист.

По его словам, такие правила объясняются мерами безопасности и тем, что Иран не должен знать удалось ли ему поразить важные цели.

Напомним, что израильские города оказались под ударом после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран ответил на нападение ударами по территории Израиля и американским военным базам в регионе. Также был заблокирован Ормузский пролив, через который ежедневно проходила значительная часть нефтяных танкеров.