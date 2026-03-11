Жители европейского города остались без воды

Утром 11 марта второй по величине города Молдавии, Бельцы, остался без питьевой воды: ее забор из Днестра прекратили из-за загрязнения нефтью. Об этом сообщает NordNews.md.

Власти приняли решение прекратить подачу воды «по соображениям санитарной безопасности». По предварительной информации, разлив нефтепродуктов мог достичь окрестностей насосной станции на реке Днестр.

Директор предприятия Apă-Canal Bălți Виталий Унгуряну сообщил NordNews, что нефтяное пятно достигло района водозаборной станции, используемой компанией Aquanord. Оператор был вынужден остановить процесс откачки прошлой ночью.

«Утечка достигла станции, где компания Aquanord собирает воду, и они отключили водоснабжение в 21:00. В данный момент центр города практически остался без воды», - подчеркнул Унгуряну.

Из-за нехватки воды несколько учебных заведений муниципалитета перешли на сокращенный график работы. Некоторые занятия могут быть приостановлены в целях соблюдения санитарных норм.

Местные власти заявляют, что эти меры носят превентивный характер и будут действовать до тех пор, пока специалисты не проверят качество воды и не устранят риски для здоровья населения. Пока неясно, как долго продлятся перебои в водоснабжении.

По предварительным данным, утечка нефти могла произойти в районе города Новоднестровск в Черновицкой области Украины. В городе расположена Днестровская ГЭС. Черновицкая область на юге граничит с Румынией и Молдавией.