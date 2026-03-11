ЕС нашел способ финансировать Украину в обход Венгрии и Словакии

Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения стран блока. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в Pоlitico со ссылкой на дипломатов.

— Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро, — добавили в статье.

В случае, если Будапешт и Братислава не изменят свою позицию, страны Прибалтики и Северной Европы прибегнут к запасному плану. Речь идет о выделении Киеву 30 миллиардов евро.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба».

Политик также назвал «безобразными» угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Фицо считает, что украинский президент «перешел все красные линии».

Сам Орбан утверждает, что венгерская сторона не планирует идти на компромисс с украинцами после ситуации с блокадой нефтепровода «Дружба» и готова победить Киев силой.