Молдавия сделала шаг по выходу из СНГ

Правительство Молдавии одобрило денонсацию основных договоров, являющихся правовой основой членства страны в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Новый шаг Кишинева по выходу из организации был принят на заседании кабинета министров республики, передает Telegraph.md.

Решение затронуло Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Протокол к настоящему Соглашению от 21 декабря 1991 года, а также Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года.

«Этим решением Республика Молдова инициировала процедуру окончательного выхода из состава уставных органов СНГ (...) а также с учетом новых стратегических направлений и приоритетов Республики Молдова как государства-кандидата на вступление в Европейский Союз», — сообщает Telegraph.

19 января министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна выйдет из состава стран СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию.

«После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше», — сообщил он.

В России высказались о выходе Молдавии из СНГ

Публичный курс о денонсации Кишиневом соглашений СНГ впервые провозгласил премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну в начале своего мандата. По его словам, пересмотр документов является одной из целей нового молдавского правительства. Молдавия является членом СНГ с 1994 года, а с 2022-го руководство республики начало заявлять о выходе из содружества.