Трамп признал разногласия с Вэнсом по иранской войне

Президент США Дональд Трамп впервые публично намекнул на то, что его вице-президент Джей Ди Вэнс «немного отличается в философском отношении» по вопросу о конфликте с Ираном. Выступая перед журналистами, Трамп поспешил заверить, что между ними нет серьезных разногласий. Вэнс, по оценкам западных политологов, оказался в сложной ситуации: ему приходится поддерживать вооруженную операцию, которую он еще недавно считал немыслимой.

Начало военной операции против Ирана стало серьезным испытанием для идеологической целостности республиканской администрации. Движение «Америка прежде всего», которое Трамп взращивал годами, всегда позиционировалось как антитеза бесконечным ближневосточным войнам. Именно на этой идее Вэнс и взобрался на политический олимп. В 2023 году он отмечал в The Wall Street Journal, что поддерживает Трампа именно потому, что «знает, что он не будет безрассудно посылать американцев воевать за границу». А накануне февральских ударов Вэнс категорично заявлял, что «нет никаких шансов» на повторение иракского сценария.

Теперь же с момента начала вооруженной операции Вэнс вынужден публично оправдывать то, что еще недавно отрицал. В интервью Fox News Джесси Уоттерсу он попытался провести тонкую грань между нынешней операцией и прежними войнами. Вэнс утверждал, что Ирак и Афганистан длились десятилетиями без четкой цели, тогда как Трамп «четко определил, чего хочет достичь». Однако насколько четкой стала эта цель, остается вопросом: сам президент уже успел назвать войну и «краткосрочной экскурсией», и кампанией, которая продлится «столько, сколько потребуется».

Трамп, комментируя позицию своего вице-президента, был осторожен. Он отметил, что Вэнс «возможно, не испытывал особого энтузиазма по поводу поездки», но добавил, что «мы очень хорошо ладим в этом вопросе».

«Я чувствовал, что это то, что мы должны были сделать, — заявил президент. — Я не думал, что у нас был выбор».

Эта фраза — классическое трамповское решение. Вэнсу, как будущему лидеру партии, предстоит либо дистанцироваться от этого решения и рискнуть потерять поддержку Трампа, либо полностью идентифицировать себя с конфликтом, которая противоречит его философии. Для Вэнса ситуация осложняется тем, что он считается главным претендентом на выдвижение в 2028 году.

Пока что Вэнс выбирает второй путь, демонстрируя публичную лояльность. Он присутствовал на военно-воздушной базе в Дувре на церемонии передачи тела сержанта Бенджамина Пеннингтона — седьмого американского военнослужащего, погибшего из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперты отмечают, что в случае с Ираном Трамп действует исходя из давних личных убеждений, а не под влиянием советников. Аналитик Бехнам Бен Талеблу напоминает, что ястребиная позиция Трампа по Тегерану сформировалась задолго до политики. Еще в молодости, будучи нью-йоркским предпринимателем, он публично призывал к военному вмешательству во время кризиса с иранскими заложниками.