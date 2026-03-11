Обзор иноСМИ: почему у Зеленского сдали нервы и в чем ЕС обвиняет фон дер Ляйен

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© ABDUL SABOOR/EPA/TACC

«Спор вокруг Ирана и серьезные обвинения в адрес фон дер Ляйен»

В Брюсселе разгорается открытое сопротивление главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Страны-члены ЕС обвиняют ее в значительном превышении полномочий по внешней политике на фоне войны в Иране, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Напряженность основана на фундаментальной проблеме: в то время как глобальные конфликты усиливаются с каждым днем, раскол внутри ЕС неуклонно растет. По мнению некоторых стран, фон дер Ляйен вторгается в области, которые, согласно договорам ЕС, находятся в компетенции государств-членов. Это описывается как «дипломатическое превышение полномочий». Конфликт стал очевиден 28 февраля, вскоре после начала ударов по Ирану, когда фон дер Лейен выступила с заявлением о событиях на Ближнем Востоке. Среди прочего, она сказала, что ЕС ввел санкции в ответ на действия Тегерана и Корпуса стражей исламской революции, и выступила за решение вопросов ядерной и ракетной программ Ирана путем переговоров.

Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо отреагировала с демонстративной резкостью. Экс-министр по европейским делам и доверенное лицо президента Эммануэля Макрона написала: «Еще раз, Урсула фон дер Лейен: это НЕ ваше дело». Луазо задалась вопросом, не галлюцинирует ли она, увидев фон дер Лейен, говорящую по телефону с представителями стран Персидского залива. Председатель ЕК не имеет дипломатической службы, выступает без мандата и без собственных разведывательных отчетов. Суть спора «крайне деликатна». Формально внешняя политика находится в ведении государств-членов Евросоюза. Статья 18 Договора о ЕС возлагает руководство этой политикой на высокого представителя по иностранным делам, сейчас это Кая Каллас. Хотя ЕК отвечает за внешнее представительство Союза, статья 17 прямо исключает общую внешнюю политику и политику безопасности. В вопросах, по которым у ЕС нет стабильного консенсуса, независимая внешнеполитическая позиция фон дер Ляйен быстро становится проблемой. Огромная власть, которую глава ЕК накопила за время своего пребывания в должности, сейчас находится под пристальным вниманием.

«Угрозы убийством в адрес Орбана: почему у Зеленского сдали нервы»

«Мы надеемся, что ни один человек в ЕС не заблокирует 90 миллиардов [кредита для Украины - прим.ред.]. Если это произойдет, мы передадим контакт этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам. Пусть позвонят ему и поговорят с ним на своем языке». Эти слова, которые вполне могли бы быть фразами из продолжения «Крестного отца», произнес Владимир Зеленский, обращаясь к премьеру Венгрии Виктору Орбану 6 марта, пишет французское издание Boulevard Voltaire. Сама Еврокомиссия, обычно не склонная вставать на сторону Орбана, была вынуждена… защищать его! «Такой язык недопустим», - заявил пресс-секретарь ЕК Олоф Гилл, добавив, что «никаких угроз в адрес государств-членов ЕС быть не должно». Так как же Зеленский мог так выйти из себя и прибегнуть к столь агрессивной риторике, напоминающей угрозы, которыми обменивались боссы мафии в разгар бандитских войн?

Отношения между этими двумя мужчинами, безусловно, никогда не отличались дружбой. Но, как всегда, чувства играют лишь второстепенную роль, когда речь идет о государственных делах. В основе всего лежит нефть. Россия поставляет нефть Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Часть маршрута проходит через Украину. Эта жизненно важная магистраль объясняет хорошие отношения Будапешта и Братиславы с Москвой гораздо больше, чем любое гипотетическое идеологическое сближение. Это также объясняет высокую напряженность между Киевом и Будапештом. «Дружба» систематически подвергается украинским атакам. Почему Зеленский обостряет напряженность до такой степени, что угрожает смертью Орбану? По мнению французского депутата Гийома Биго, Зеленский стал немного увереннее на фоне американских интервенций против Венесуэлы и Ирана, и в то же время он столкнулся с вызовом со стороны украинцев: многие из них требуют выборов, в победе на которых он не уверен.

«Война в Иране и виноватое молчание Европы»

Нежелание европейцев осуждать американо-израильские атаки по Ирану противоречит ценностям Старого континента. Никто не может поверить, что целью Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа является защита интересов иранского народа, пишет французская газета Le Monde. Приглашённый в Белый дом 3 марта канцлер Германии Фридрих Мерц ни словом не обмолвился о международном праве на встрече с Трампом, хотя война, которую президент США ведет рука об руку с Израилем, нарушила правила, установленные после Второй мировой. Операция «Эпическая ярость», решение о которой было принято за закрытыми дверями под видом «превентивных мер», нарушает Устав ООН. Но в Овальном кабинете Мерц хранил молчание. Он сказал лишь, что «сейчас не время читать лекции партнерам и союзникам». В тот же день в торжественном обращении Эммануэль Макрон говорил о нарушении международного права, которое помешало Франции «одобрить» американо-израильскую операцию. Но президент республики не осудил интервенцию. Макрон пояснил, что «история никогда не оплакивает палачей». Британия заняла ту же позицию: «ни за, ни против».

Премьер Испании Педро Санчес оказался единственным в ЕС, кто резко осудил «провал международного права». Международное право отходит на второй план, уступая место моральным соображениям. «Мы боремся со злодеями, мы - хорошие парни», - говорит Биньямин Нетаньяху. Война против Ирана - не беспрецедентный случай. Западные интервенции в Косово в 1999 году, в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003-м осуществлялись без одобрения ООН. Для многих цель оправдывает средства, даже если таким образом Европа демонстрирует зависимость от США и отступает от своих принципов. Но приоритет морали - которая по своей природе субъективна - над международным правом, это «опасный скользкий путь», считает аналитик Лора Фуше. Потеряв инструмент права, Европа теряет способность к объективной оценке. К тому же эта война никогда не предназначалась для прекращения авторитаризма в Иране. Она укрепляет авторитаризм в Израиле и США. Пока падают бомбы, Нетаньяху неприкасаем, а Трамп действует с полной безнаказанностью, подчеркнул аналитик Эсфандияр Батмангхелидж.

«Учитесь у поляков на Украине, господин Мерц?»

Писатель, переводчик и культурный деятель Станислав Страсбургер рассказал в своей статье для Berliner Zeitung, что в начале 1920-х штурмовой отряд польской армии захватил киевский трамвай, установил внутри пулемет и приказал водителю двигаться дальше. В результате польские солдаты высадились прямо на Крещатике. Два дня спустя поляки оккупировали весь Киев и организовали парад. Однако вскоре 1-я Конная армия прорвала польский фронт на Днепре и начала неуклонно продвигаться на запад. Два месяца спустя Киев был потерян, и поляки были вынуждены защищать Варшаву как свой последний оплот. Территориальная целостность нынешней Украины формировалась в поистине авантюрных условиях, подчеркнул Страсбургер. Несколько украинских государств одновременно претендовали на одну и ту же территорию, заявляя свои монополии на власть. Эти государства формировали международные союзы, в одночасье меняли свои политические системы и неоднократно переживали насильственные перевороты.

Политические формы правления представляли собой разнообразную смесь. Например, существовала анархистская сеть коммун во главе с Нестором Махно. Эта сеть временами охватывала около трети территории современной Украины. К концу Первой мировой войны немецкие и австрийские оккупационные власти на Украине отдавали предпочтение так называемой Гетманщине. Белые, оплакивавшие царя, также играли значительную роль в регионе. В конечном итоге Красная Армия одержала победу над всеми остальными и укрепила Советскую Республику. Волынская резня - еще один пример того, как территориальные претензии усиливают спираль насилия. Страсбургер назвал национальные государства и международное право, которому они подчиняются, исторической ошибкой. Он подчеркнул, что в истории никогда не было момента, когда эта система работала бы хорошо. По мнению автора, жесткие, милитаризированные границы контрпродуктивны. Вместо того чтобы отчаянно проводить границы огнем и мечом, он призвал «просто никогда не прекращать общаться друг с другом». На фоне этого Страсбургер задает вопрос канцлеру Германии Фридриху Мерцу, как тот определяет государственный суверенитет, по отношению к каким народам и в каких границах.

Насколько уязвима немецкая экономика?

Цены на нефть резко растут, и существуют серьезные опасения, что ценовой шок может остановить проблески восстановления экономики Германии, пишет Die Zeit. Насколько велика реальная опасность? Ормузский пролив, по которому идут поставки топлива, фактически заблокирован уже семь дней. Цена на нефть, важнейший индикатор геополитической неопределенности, реагирует соответствующим образом. В первые несколько дней после нападений Израиля и США на Иран международные нефтяные рынки оставались относительно спокойными. Но с утра понедельника затишье закончилось: цена на нефть превысила символическую отметку в 100 долларов за баррель. Временами она достигала 120 долларов. Существуют опасения, что война против Ирана может затянуться. Немцы уже ощущают последствия напряженной ситуации в Персидском заливе на своих собственных кошельках; цены на топливо резко выросли, и существует большая неопределённость относительно того, что ждёт страну в будущем.

Однако хорошая новость заключается в том, что Европа в краткосрочной перспективе пострадает меньше, чем, например, экономики Азии. Около 80 процентов поставок нефти через регион Персидского залива направляются в Азию: Китай, Индию и Японию. Германия закупает на Ближнем Востоке лишь сравнительно небольшую часть своей сырой нефти. По данным Федерального статистического управления, в 2025 году только 6,1 процента немецкого импорта приходилось на Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Для Германии более важны другие партнеры: Норвегия остается крупнейшим поставщиком, обеспечивая 16,6 процента импорта, за ней следуют США с 16,4 процента. Аналогичная ситуация наблюдается и на европейском уровне: 14,6 процента импорта нефти в ЕС приходится на Норвегию, 14,5 процента - на США и 12,2 процента - на Казахстан. Хотя в Европе может и не быть проблем с поставками, регион не избежит ценового шока: цены на нефть определяются на глобальных рынках.