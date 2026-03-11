Глава Еврокомиссии под огнем критики: фон дер Ляйен может лишиться должности

Урсула фон дер Ляйен может потерять пост председателя Европейской комиссии из-за растущего недовольства ее политикой, особенно в контексте ближневосточного конфликта. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. Критика в адрес главы ЕК достигла такого накала, что ставит под вопрос ее дальнейшее пребывание на высоком посту.

В среду, как ожидается, фон дер Ляйен подвергнется жесткой атаке со стороны своих же союзников в Европарламенте. Причиной стали обвинения в том, что ее риторика и действия подрывают так называемый «международный порядок, основанный на правилах», который Брюссель декларирует как основу своей внешней политики. Особое недовольство вызывает позиция главы ЕК по эскалации между Израилем, США и Ираном.

Дипломаты отмечают, что фон дер Ляйен заняла слишком однобокую позицию в конфликте, что вызвало раскол внутри европейских структур. Часть парламентариев считает, что она действует в интересах одной из сторон, вместо того чтобы продвигать сбалансированный подход, который традиционно отличал дипломатию Евросоюза. Это, по мнению критиков, наносит ущерб репутации ЕС как глобального игрока.

Издание подчеркивает, что недовольство зрело давно, но именно обострение на Ближнем Востоке стало катализатором. Парламентарии намерены публично выразить свое недоверие и потребовать от фон дер Ляйен пересмотра курса либо ее добровольной отставки. Ситуация осложняется тем, что в самом Евросоюзе нет единства по многим вопросам, включая отношения с США и подход к иранской проблеме.

Если критики добьются успеха, это станет беспрецедентным случаем в истории ЕС. Обычно глава Еврокомиссии пользуется поддержкой ключевых фракций, но сейчас даже традиционные союзники фон дер Ляйен готовы выступить против неё. Исход голосования и дальнейшая судьба политика будут зависеть от того, сможет ли она убедить парламентариев в правильности своего курса.