Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать нефтепровод "Дружба"

Комиссия из Венгрии, как заявил представитель правительства страны Золтан Ковач, отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба". Однако пока не ясно, пустят ли венгерскую комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком на Украину.

«Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд, - сказал Ковач в эфире программы "Час истины". - И как будет развиваться ситуация после прибытия комиссии в Киев».

18 февраля Будапешт остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 млрд евро до возобновления прокачки нефти из России. В Венгрии уверены, что Киев по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергокризис и тем самым повлиять на выборы в апреле.

Фицо и фон дер Ляйен направят инспекцию на Украину для проверки повреждений трубопровода «Дружба»

Между тем представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением венгерской стороны. А Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Будапешта и Братиславы допустить комиссию на нефтепровод для инспекции его реального состояния.