Военная кампания США и Израиля против Ирана может привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности.

Об этом заявил президент исламской республики Массу Пезешкиан, передает ТАСС.

«Если международное сообщество и международные организации не обратят внимание и не рассмотрят основные причины, приведшие к этой войне и военной агрессии против Ирана, то мировой порядок и глобальная безопасность будут подорваны и ввергнуты в хаос», — сказал он в ходе разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана, однако подчеркнул, что израильская сторона намерена довести операцию до конца. По его словам, нынешнее противостояние связано с конфликтом, начавшимся 7 октября 2023 года в секторе Газа.

Президент Ирана поблагодарил Россию за помощь

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.