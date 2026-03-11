$78.7491.9

15 лет аварии на «Фукусиме»: как землетрясение привело к ядерной катастрофе

Александр Котлеткин
Последствия землетрясения в городе Исиномаки на севере Японии, 14 апреля 2011 года 
© Legion-Media
Последствия землетрясения в городе Исиномаки на севере Японии, 15 апреля 2011 года 
© Legion-Media
Последствия аварии на АЭС «Фукусима» из космоса, 14 марта 2011 года 
© Legion-Media
Возложение цветов у посольства Японии в Москве, 14 марта 2011 года 
© Александра Мудрац/TACC

Последствия землетрясения в городе Хатинохе, 11 марта 2011 года 
© Imago/TACC
Последствия землетрясения в городе Сендай, 15 марта 2011 года 
© Imago/TACC
Дома и здания, смытые мощными волнами цунами после сильного землетрясения, город Натори, 11 марта 2011 года 
© Imago/TACC
Последствия аварии на АЭС «Фукусима», 19 мая 2011 года 
© Imago/TACC
Мощное цунами накрыло жилой район после сильного землетрясения в городе Натори, 11 марта 2011 
© Imago/TACC

Мужчина ведет поиски пропавшей семилетней дочери зоне отчуждения АЭС «Фукусима», 14 февраля 2016 
© Yuki Iwanami/ZUMA/TACC
Волна ценами во время землетрясения в Японии, 11 марта 2011 года 
© EPA/TACC
Покинутая школа в зоне отчуждения АЭС «Фукусима», февраль 2021 года 
© FRANCK ROBICHO/EPA/TACC
Офисные служащие наблюдают за пожарами во время землетрясения в Японии, 11 марта 2011 года 
© Imago/TACC
Последствия землетрясения в Японии, март 2011 года 
© James Matsumoto/Sipa USA/TACC

Покинутый многоквартирный дом в зоне отчуждения АЭС «Фукусима», март 2026 года 
© FRANCK ROBICHON/EPA/TACC

11 марта 2011 года Япония столкнулась с одним из самых сильных природных катаклизмов в новейшей истории. В 8:48 по московскому времени в 373 километрах к северо-востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое назвали Великим восточно-японским землетрясением. По оценкам ученых, подобные бедствия происходят не чаще одного раза в 600 лет.

Мощный подземный толчок вызвал огромное цунами. В некоторых районах страны высота волны достигала 30-40 метров. Цунами обрушилось на прибрежные города и деревни в шести префектурах страны. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Именно цунами стало главной причиной аварии АЭС «Фукусима-1». Волна разрушила защиту расположенной на берегу станции, повредила систему электроснабжения и затопила четыре из шести энергоблоков. После выхода из строя дизельных генераторов, отвечающих за систему аварийного охлаждения, случился перегрев и расплавление активных зон. Это привело к выбросам радиоактивных веществ в атмосферу, почву и океан.

В апреле 2011 года, когда подтвердились худшие оценки последствий катастрофы, началось создание зоны отчуждения радиусом в 30 километров. Более 146 тысячам жителей пришлось навсегда покинуть свои дома.

В результате землетрясения погибли почти 20 тысяч человек, свыше 2500 пропали без вести. Полностью или наполовину были разрушены 126 тысяч строений, частично повреждены — 260 тысяч. Около 3% территории страны оказались загрязнены радиоактивными веществами. Ущерб экономике Японии по разным оценкам составил от 198 до 309 миллиардов долларов США.

Каким было одно из самых сильных землетрясений XXI века — в галерее «Рамблера».