15 лет аварии на «Фукусиме»: как землетрясение привело к ядерной катастрофе

11 марта 2011 года Япония столкнулась с одним из самых сильных природных катаклизмов в новейшей истории. В 8:48 по московскому времени в 373 километрах к северо-востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое назвали Великим восточно-японским землетрясением. По оценкам ученых, подобные бедствия происходят не чаще одного раза в 600 лет.

Мощный подземный толчок вызвал огромное цунами. В некоторых районах страны высота волны достигала 30-40 метров. Цунами обрушилось на прибрежные города и деревни в шести префектурах страны. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Именно цунами стало главной причиной аварии АЭС «Фукусима-1». Волна разрушила защиту расположенной на берегу станции, повредила систему электроснабжения и затопила четыре из шести энергоблоков. После выхода из строя дизельных генераторов, отвечающих за систему аварийного охлаждения, случился перегрев и расплавление активных зон. Это привело к выбросам радиоактивных веществ в атмосферу, почву и океан.

В апреле 2011 года, когда подтвердились худшие оценки последствий катастрофы, началось создание зоны отчуждения радиусом в 30 километров. Более 146 тысячам жителей пришлось навсегда покинуть свои дома.

В результате землетрясения погибли почти 20 тысяч человек, свыше 2500 пропали без вести. Полностью или наполовину были разрушены 126 тысяч строений, частично повреждены — 260 тысяч. Около 3% территории страны оказались загрязнены радиоактивными веществами. Ущерб экономике Японии по разным оценкам составил от 198 до 309 миллиардов долларов США.

