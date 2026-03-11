Трампу преподали один из древнейших уроков человечества с помощью Ирана

Президент США Дональд Трамп усваивает один из древнейших уроков человечества с помощью Ирана. Об этом заявил директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз, сообщает The Wall Street Jornal (WSJ).

© Lenta.ru

«Возможно, Трамп усваивает самый древний урок человеческих конфликтов: начать войну гораздо проще, чем закончить ее», — сказал он.

По его словам, намекая на прекращение ударов без убедительного дипломатического выхода из ситуации, США рискуют, поскольку у Ирана есть все основания продолжать использовать свое влияние в Ормузском проливе, а Израиль может не найти причин прекращать свою собственную операцию.

Ранее российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.