Внучка Милошевича резко высказалась об операции США против Ирана

Операция США и Израиля против Ирана стала очередным проявлением чудовищной политики Запада. Об этом заявила внучка экс-президента Югославии Слободана Милошевича Мария Милошевич, передает РИА Новости.

«Операция в Иране стала еще одним проявлением чудовищной политики Запада. (...) Когда толпа в 2011 году растерзала лидера Ливии Муаммара Каддафи, (...) я думала, что это — потолок. Но за 20 лет стало только хуже, и это катится в никуда, судя по Ирану, сценарий становится с каждым разом все страшнее и страшнее, что для меня уже неудивительно», — сказала она.

По словам Марии Милошевич, то, что сейчас происходит в Иране, представляет собой «апогей американского безумия».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил многократно увеличить силу ударов по Ирану, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал уничтожить «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».