Президент Украины Владимир Зеленский расстроен тем, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не услышал его сообщения о третьей мировой войне.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлина Робертсона.

«Я сказал, что будет третья мировая война. Президент [Трамп] меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить», — сообщил Зеленский.

В ходе того же интервью президент Украины высказал мнение, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне. По словам Зеленского, Украина имеет сейчас самый большой опыт ведения наземных боевых действий, который она смогла получить путем больших человеческих потерь.

Зеленский оценил готовность человечества к третьей мировой войне

До этого в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По заявлениям журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.