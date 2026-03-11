Зеленский сообщил Трампу о начале третьей мировой войны и расстроился
Президент Украины Владимир Зеленский расстроен тем, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не услышал его сообщения о третьей мировой войне.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлина Робертсона.
В ходе того же интервью президент Украины высказал мнение, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне. По словам Зеленского, Украина имеет сейчас самый большой опыт ведения наземных боевых действий, который она смогла получить путем больших человеческих потерь.
Зеленский оценил готовность человечества к третьей мировой войне
До этого в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По заявлениям журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.