«Взять деньги и убежать»: на Западе дали совет Трампу по ситуации в Иране

Военная операция США и Израиля против Ирана терпит неудачу, из-за чего президенту США Дональду Трампу следует выйти из конфликта. Об этом заявил The American Conservative.

В статье отмечается, что Пентагон объявил об обнадеживающих признаках того, что удары США и Израиля снизили мощность ракетных и дроновых ударов Ирана. Однако расходы растут, а запасы перехватчиков сокращаются с «беспрецедентной скоростью». Кроме того, спутниковые снимки демонстрируют значительный ущерб дорогим, высокотехнологичным американским оборонительным средствам, таким как система THAAD.

«Степень повреждений американских баз неизвестна, но тот факт, что третий авианосец оперативно перемещается в зону военных действий, говорит о том, что все идет не так», — заявили авторы.

По мнению журналистов, одна из главных сильных сторон Трампа как политика — его адаптивность и отзывчивость к изменяющимся обстоятельствам. Продолжение войны, не говоря о начале наземного вторжения, выглядит как «ситуация убывающей отдачи».

«Президент, похоже, согласен. Пора ему делать то, в чем он лучше всего: взять деньги и убежать», — подчеркивается в публикации.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В Тель-Авиве называли своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия, а Вашингтон призывал граждан свергнуть власти. Иран подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.