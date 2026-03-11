В файлах Эпштейна нашли анкеты девушек с Украины и из Литвы

Среди обнародованных документов Эпштейна обнаружились досье молодых женщин с откровенными характеристиками их внешности и «полезности для бизнеса».

Материалы скандального дела содержат подборки фотографий уроженок Восточной Европы с комментариями, передает РИА «Новости». В документах фигурируют семь списков, включающих данные о возрасте, визах и специфических «рангах».

Большинству девушек от 19 до 24 лет, они преимущественно происходят из Литвы и с Украины. Каждое фото сопровождается таблицей с оценками внешности и личными заметками автора.

Например, одна из анкет содержит такую характеристику: «5 - Внешность, 10 – Отношение». Другую претендентку описывают как милую, но скучную, а третьей рекомендуют работу над образом.

Всего Литва упоминается в массиве данных более 1260 раз, а Украина – около 2 тыс. Ранее сообщалось о помощнице финансиста, литовской модели, искавшей для него новые контакты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна объемом более 3,5 млн файлов. В документах Минюста США по делу Эпштейна содержатся предположения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

СМИ: Эпштейн хотел купить немецкий банк для обхода финнадзора в США

В обнародованной переписке по делу Эпштейна фигурирует предложение подобрать ему около 400 украинских девушек для дешевого эскорта.