Раскрыт запасной план ЕС по кредиту Украине в обход Венгрии и Словакии

Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь в обход позиции Венгрии и Словакии, если те продолжат блокировать выделение единого кредита в размере 90 миллиардов евро. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, альтернативный механизм предполагает выдачу двусторонних кредитов, не требующих одобрения всех стран сообщества.

По данным издания, страны Балтии и Северной Европы уже разработали план, который позволит Киеву продержаться в первой половине года. Речь идет о сумме порядка 30 миллиардов евро. Поскольку средства будут выделяться на двусторонней основе, согласование с Брюсселем не потребуется.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен подтвердил, что Амстердам готов предоставлять Киеву по 3,5 миллиарда евро ежегодно до 2029 года в рамках двусторонней поддержки.

В ЕК пообещали добиться кредита для Украины

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что Евросоюз намерен довести помощь Украине до 90 миллиардов евро, несмотря на вето со стороны Венгрии. Напомним, Будапешт заблокировал согласованный кредит на фоне остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» украинской стороной.