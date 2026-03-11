Готовность Трампа к затяжной войне с Ираном оценили

Президенту США Дональду Трампу нужна быстрая победа и конкретные результаты в военной операции против Ирана. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам политического аналитика, в администрации Трампа понимают, что страна не готова к затяжной войне: уже в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, а большинство американцев выступают против военной операции. В то же время президенту важно продемонстрировать реальные успехи, которые должны перевести экономические издержки конфликта.

Спрогнозированы сроки завершения конфликта в Иране

«Трампу нужна быстрая победа и возможность показать что-то в качестве трофея. Устранение верхушки Ирана было такой попыткой. Но избирателей это вряд ли убедит, когда их больше волнуют экономика и безопасность», — объяснил эксперт.

Ранее Павел Дубравский оценил вероятность раскола в команде Трампа из-за Ирана. По его словам, администрация остается монолитной, а существующие разногласия не влияют на лояльность отдельных политиков к президенту.