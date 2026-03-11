Пока вы спали: Карлсон о причинах конфликта на Ближнем Востоке и Орбан о кредите для Киева

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что война между США и Израилем против Ирана направлена на установление нового мирового порядка. По его мнению, противостояние движимо двумя силами, одна из которых носит религиозный характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Карлсона.

"Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры", - заявил журналист.

Он также утверждает, что противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому он думает, что этот конфликт будет затяжным.

На Западе раскрыли, на что решился Трамп после вчерашнего звонка Путину

Американский лидер Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung.

"Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой: если он потеряет большинство, демократы задействуют все рычаги, чтобы отстранить Трампа от должности и отправить его в тюрьму", — говорится в публикации.

Авторы считают, что это подтверждает и заявление американского лидера, сделанное сразу после контактов с Путиным.

Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать об атаке ВСУ на Брянск. О преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске дипломат написала в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей... Неужели в очередной раз генсек и его представители отмолчатся?" - написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что киевский режим наносил удар по гражданскому населению Брянска преднамеренно.

На Западе пришли в ужас после недавнего обращения Путина

Американский аналитик Марк Слебода заявил, что слова президента России Владимира Путина о готовности остановить поставки энергоресурсов в Европу вызвали панику в руководстве ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью эксперта Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

"В России заговорили о возможности немедленно прекратить поставки энергии в Европу, что поставит ее в абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию. Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: "Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?" Так что определенно паника налицо", — сказал Слебода.

Обойти вето Венгрии на кредит для Киева будет очень сложно, заявил Орбан

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что обойти вето Венгрии на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро будет слишком сложно и дорого. По его мнению, Брюсселю легче заставить президента Украины Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по "Дружбе", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Hír TV.

"Я ожидаю, что они попытаются обойти его, это не невозможно, но очень сложно и дорого, поэтому им будет гораздо лучше и проще сказать Зеленскому прекратить нефтяную блокаду Венгрии и возобновить нефтепровод "Дружба", всем будет лучше", - сказал Орбан.

Таким образом венгерский премьер-министр ответил на вопрос, ожидает ли он обсуждения вопроса о кредите на саммите ЕС на следующей неделе.