Иск из-за работорговли к Европе готовят африканские страны

Государства Африканского союза рассматривают возможность подачи иска в Международный суд ООН против ряда западноевропейских стран из-за трансатлантической работорговли. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, африканские государства намерены добиваться через суд выплаты репараций со стороны Великобритании, Испании, Португалии и Франции. В АС считают, что работорговля прошлых веков должна рассматриваться как преступление против человечности.

Юридический советник Африканского союза, судья из Уганды Мартин Окуму Масига заявил газете, что международная практика допускает компенсации за исторические преступления даже спустя десятилетия.

Он напомнил о случаях выплат репараций в мировой практике. Среди них — компенсации Германии за Холокост, выплаты США американцам японского происхождения, интернированным во время Второй мировой войны, а также компенсации, которые Великобритания выплатила пострадавшим от нарушений прав человека в период колониального правления в Кении.

Тема репараций за работорговлю также активно обсуждается в странах Карибского бассейна. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества на Самоа участники приняли коммюнике, в котором говорилось о необходимости начать обсуждение возможных компенсаций.

Ранее американская консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, согласно которому более 30 стран могут претендовать на выплаты со стороны западных государств за последствия трансатлантической работорговли.

В докладе, подготовленном при участии судьи Международного суда ООН Патрика Робинсона, говорится, что только Великобритания потенциально может столкнуться с требованиями о выплате репараций на сумму около 24 трлн долларов.