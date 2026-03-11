Трамп меняет стратегию: как Китай помог Ирану выстоять под ударами США

США и Израиль стали наносить ракетные удары по Ирану, и Персидский залив мгновенно превратился в поле боя. Корабли ВМС Китая, которые должны были участвовать в китайско-российско-иранских совместных военных учениях, внезапно изменили свой курс, заставив многих людей ошибочно подумать, что Китай предпочел отступить в критический момент. Но в КНР пояснили, что истина не так проста, Китай не вовлечен напрямую в конфликт, но помог Ирану необычным способом. «ФедералПресс» приводит эксклюзивный пересказ статьи с китайского издания Sohu.

«Китай напрямую не вовлечен в конфликт, он помог Ирану стабилизировать свое положение другими способами, из-за чего Соединенные Штаты начали испытывать сильное давление», – говорится в публикации.

В статье отмечается, что Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что напрямую привело к резким колебаниям мировых цен на нефть. Однако Иран не перекрыл пролив полностью. Он лишь вводит ограничения для судов из США, Израиля и Европы, в то время как китайские танкеры могут продолжать проходить через него.

В Китае заявили о своем несогласии с любой формой вооруженного конфликта и призывали все стороны немедленно прекратить огонь. ШОС выступила с заявлением, осуждающим нападения Соединенных Штатов и Израиля и выражающим свою поддержку суверенной целостности Ирана. Западные СМИ широко изображали отказ Китая от своих союзников, но реальная ситуация такова, что Китай не игнорировал Иран, а предпочел избежать сдерживания со стороны США в этой игре великих держав.

Высокий уровень военного вмешательства США на Ближнем Востоке ослабил мощь Азиатско-Тихоокеанского региона, и Китай воспользовался этой возможностью, чтобы сосредоточиться на своих собственных делах. В то же время европейские страны, такие как Франция и Германия, высказали возражения против военных операций США, которые создали пространство для того, чтобы Китай оставался нейтральным и еще больше сузил свои отношения с Европой.

«Заявление Шанхайской организации сотрудничества существует не только на бумаге, оно охватывает обширные территории Евразии, и экономическую мощь государств-членов нельзя недооценивать. После того, как было опубликовано это заявление, страны по всему миру узнали, что Иран воюет не в одиночку, а при поддержке крупных держав, включая Китай. Эта поддержка придала Ирану больше уверенности в международных переговорах и позволила избежать осады со стороны западных стран», – пишут в КНР.

Хотя Китай не вводил войска, частая дипломатическая деятельность продемонстрировала далеко идущее влияние Китая в этой ситуации. Трамп заявлял, что рассматривает корректировку своей стратегии, потому что Иран не пал в первые дни обстрелов. Иран смог выдержать этот шок, отчасти потому, что его экономика не рухнула. Являясь крупнейшим покупателем нефти в Иране, Китай помогает стабилизировать его экономику.

«Карты Китая еще не все разыграны, но каждый шаг представляет собой хорошо продуманный стратегический план. Иран смог выстоять, полагаясь не только на военную мощь, но и на экономическую поддержку Китая и дипломатическое посредничество, что в конечном итоге помешало Соединенным Штатам полностью реализовать свой план», – подытожили в КНР.

