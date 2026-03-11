Вероятность раскола команды Трампа из-за Ирана оценили

Команда президента США Дональда Трампа монолитна даже в условиях конфликта с Ираном. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Администрация Трампа — это монолитная команда, которую объединяет лояльность лично к Трампу», — подчеркнул он.

По словам политического аналитика, разногласия между отдельными представителями администрации не перерастают в открытый конфликт с президентом.

«Это не позиция против президента, а спор между членами одной команды», — описал он, в частности, различие взглядов вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио по вопросам внешней политики.

Ранее Павел Дубравский рассказал об отношении Джей Ди Вэнса к операции против Ирана. По его словам, вице-президент может публично не комментировать ряд действий президента, но сохраняют лояльность к нему.